Фирмино: я готов заменить Жезуса в сборной Бразилии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сомневается, что сможет заменить в сборной Бразилии партнёра по национальной команде Габриэля Жезуса, который из-за травмы не сыграет против Уругвая в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
«К сожалению, Габриэль не сыграет против Уругвая из-за травмы, но я готов заменить его. Я и раньше вызывался в сборную и помогал ей. Я готов. Для меня это отличная возможность. Если тренер выберет меня, я сделаю всё, чтобы принести пользу команде», — цитирует Фирмино ESPN FC.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Бразилия, который состоится 24 марта. Начало – 02:00 мск.