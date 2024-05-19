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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб для каждого игрока

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб для каждого игрока
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает, что неучастие «красных дьяволов» в Лиге чемпионов в следующем сезоне отрицательным образом скажется на их возможностях по приобретению новых футболистов.

«Конечно, есть желание выступать на самом высоком уровне, однако если вы хотите стать частью проекта такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», то я уверен, что «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб для каждого игрока», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, после 37 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 57 очков и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, предоставляющей право выступать в Лиге чемпионов, на 11 очков. В заключительном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится сегодня, 19 мая.

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