Игрок «Факела» Калинин: наши болельщики уникальны, на каждом домашнем матче полный стадион

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о болельщиках клуба и любви города к футболу.

«Мы бьёмся на поле, никто не остаётся равнодушным, у нас замечательные болельщики. Они уникальны. На каждом домашнем матче «Факела» у нас полный стадион, на выездах по 2000 человек. Люди из Воронежа болеют всем сердцем — это футбольный город. Уникально», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице. Воронежский клуб не побеждает в девяти матчах подряд и находится в зоне стыковых матчей и в трёх очках от зоны прямого вылета. В заключительном туре РПЛ 25 мая 2024 года «Факел» примет дома грозненский «Ахмат».