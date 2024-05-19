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Печенин: хочется посмотреть на сборную Беларуси на фоне России

Печенин: хочется посмотреть на сборную Беларуси на фоне России
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Белорусский защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался о матче его национальной команды со сборной России.

«Конечно, у любого спортсмена всегда есть желание только играть, а не сидеть. Я не исключение. Не сказал бы, что этот матч является принципиальным, но он очень интересный. Хочется посмотреть на нашу сборную на фоне национальный команды России, — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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