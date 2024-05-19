Будущее Хави в «Барселоне» определится в ближайшие 48 часов — Mundo Deportivo

В грядущий понедельник, 20 мая, должна состояться встреча главного тренера «Барселоны» Хави и президента сине-гранатовых Жоана Лапорты, в ходе которой будет определено будущее испанского специалиста в клубе. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По информации источника, предполагается, что на встрече также будут присутствовать спортивный директор «Барселоны» Деку и доверенное лицо президента каталонского клуба Алехандро Эчеваррия.

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Подчёркивается, что на текущий момент Лапорта по-прежнему зол на Хави из-за его слов, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2) о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба.

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