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Хойлунд — о первом сезоне в АПЛ: сначала было тяжело

Хойлунд — о первом сезоне в АПЛ: сначала было тяжело
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21-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о своих впечатлениях о первом сезоне в английской Премьер-лиге.

«МЮ» такой большой клуб, а Премьер-лига такая огромная… Очевидно, что люди стали уделять мне больше внимания, чем раньше. Сначала было тяжело. Сейчас я намного спокойнее, я больше не слишком беспокоюсь о том, что говорят. Знаю, что я хороший игрок, и, если у меня будут шансы, я забью много голов», — приводит слова Хойлунда журналист Тимоти Пинон.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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