«Барселона» хочет избавиться от Левандовского — источник

«Барселона» хотят расстаться с 35-летним нападающим сборной Польши Робертом Левандовским этим летом, сообщает интернет-издание Todofichajes.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят избавиться от футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Игрок получает около € 30 млн в год. «Барселона» планирует отправить Левандовского в Саудовскую Аравию или в АПЛ, где имеется интерес к игроку со стороны клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.