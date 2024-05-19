Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет избавиться от Левандовского — источник

«Барселона» хочет избавиться от Левандовского — источник
Комментарии

«Барселона» хотят расстаться с 35-летним нападающим сборной Польши Робертом Левандовским этим летом, сообщает интернет-издание Todofichajes.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят избавиться от футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Игрок получает около € 30 млн в год. «Барселона» планирует отправить Левандовского в Саудовскую Аравию или в АПЛ, где имеется интерес к игроку со стороны клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Ривалдо: Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android