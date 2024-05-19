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Карпукас: Беларусь? Сборной России без разницы, с кем играть, главное — победить

Карпукас: Беларусь? Сборной России без разницы, с кем играть, главное — победить
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился мнением о грядущем товарищеском матче национальной команды с Беларусью, которая состоится 7 июня.

«Ожидаю, что сборная России победит Беларусь. Но я ещё не вызван на сбор национальной команды, только в расширенном списке.

Не смущает уровень соперника? Нам главное — победить, без разницы, с кем играть», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, сборная России сыграет с белорусской национальной командой в Минске.

В нынешнем сезоне Карпукас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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