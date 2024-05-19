Терёхин: может быть, Галицкому стоит обратить внимание на Морено — такой «Сочи» создал!

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о матче «Сочи» — «Краснодар» 29‑го тура Российской Премьер‑Лиги, закончившегося победой «быков» со счетом 3:2.

«Думал, что «Сочи» обыграет «Краснодар». К этому всё шло, но не получилось. «Сочи» — хорошая команда, жалко, что мы их потеряем. Может быть, Галицкому стоит обратить внимание на Морено. Он такую команду создал», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда потеряла шансы сохранить прописку в лиге. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.