Клопп — о будущем: моё время в Англии подошло к концу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем.

«Это наверняка будет долгий перерыв. Возможно, так оно и есть. Моё время в Англии определённо подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другую команду. Если мне снова удастся вернуться к делу, то, кажется, это будет нескоро», — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.