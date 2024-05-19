«Бавария» не назначит Зидана на пост тренера, несмотря на отказы других специалистов

Руководство «Баварии» считает, что французский специалист Зинедин Зидан не подходит на должность нового главного тренера для клуба, несмотря на отказы со стороны других специалистов возглавить мюнхенцев. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, боссы «Баварии» не намерены вести какие-либо переговоры с Зиданом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что мюнхенский клуб не смог договориться с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо, наставником «Бенфики» Роджером Шмидтом, а также Ральфом Рангником, возглавляющим сборную Австрии.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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