Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавит «Торино» — Николо Скира

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли возглавит «Торино», сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, экс-тренер «Спартака» в шаге от перехода в клуб из Турина. Паоло предлагают контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

Также отмечается, что «Торино» нужно будет выплатить € 1 млн за выкуп контракта специалиста, если «Венеция» вернётся в Серию А по итогам стыковых матчей.

Напомним, Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.

51-летний специалист возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. После 38 туров нынешнего сезона Серии Б «Венеция» набрала 70 очков и заняла третье место. Завтра, 19 мая, пройдёт первый полуфинальный стыковой матч за выход в Серию А с «Палермо».