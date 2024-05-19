Тренер U21 возглавил «Ювентус» до конца сезона

Главный тренер «Ювентус» U21 Паоло Монтеро назначен руководить первой командой до конца сезона, сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.

52-летний уругваец будет представлять клуб в оставшихся матчах сезона — с «Болоньей» и «Монцей».

Напомним, «Ювентус» объявил об увольнении Массимилиано Аллегри 17 мая. По официальной версии, тренер был отправлен в отставку за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (1:0). Он занимал должность главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. За этот период под его руководством клуб провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство туринского клуба направило официальное предложение стать новым главным тренером «Ювентуса» итальянскому специалисту Тьяго Мотте, на текущий момент возглавляющему «Болонью».