Дмитрий Скопинцев: голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о тенденции бело-голубых забивать победные голы на последних минутах матча.

— Как охарактеризуете то, что с вами происходит в концовке этого сезона? Это не кажется чудом, сказкой?

— Это всё вместе — наше умение и хорошая подготовка.

— То, что делает Нгамалё, забивая на последних минутах.

— Это его пик, который приходится на последние минуты. Когда просели, он за счёт своего длинного тигриного шага врывается в штрафную — и у него получается. Это мастерство, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

Напомним, крайний нападающий «Динамо» Муми Нгамалё забил три своих последних гола в Российской Премьер-Лиге после 90-й минуты матча.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: