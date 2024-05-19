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Клопп: финансовые нарушения «Сити»? Всё равно Гвардиола — лучший тренер в мире

Клопп: финансовые нарушения «Сити»? Всё равно Гвардиола — лучший тренер в мире
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как он относится к тому, что «Манчестер Сити», являющийся чемпионом Англии на протяжении последних трёх лет, обвиняется в 115 финансовых нарушениях.

«Всем известно об этих обвинениях, но я понятия не имею, что это значит. Я знаю только их место [в турнирной таблице]. Независимо от того, что произошло в «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире, вот что действительно важно. Если назначить любого другого специалиста в этот клуб, то он не выиграет АПЛ четыре раза подряд. Это его заслуга, а также команды.

Означает ли это, что они могут делать всё что захотят? Нет. Но я не знаю, что конкретно они сделали. Конечно, мне бы хотелось узнать правду когда-нибудь, как и всем. Но к тому моменту я уже буду где-то в другом месте», — приводит слова Клоппа Daily Express.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

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