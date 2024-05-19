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Терёхин: «Зенит» в матче с «Ахматом» может потерять очки — грозненцы на ходу

Терёхин: «Зенит» в матче с «Ахматом» может потерять очки — грозненцы на ходу
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о грядущем матче 29-го тура чемпионата России, в котором грозненский «Ахмат» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 19 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в матче с «Ахматом» может потерять очки, ведь грозненцы сейчас на ходу. Пришёл хороший тренер Адиев, он что-то подключил и подвинтил, поэтому команда побежала и заиграла. По итогу пять побед подряд, и на матч с «Зенитом» у «Ахмата» много мотивации. На питерцев все настраиваются, и все хотят их обыграть. Тем более у нападающих «Зенита» чёрная полоса, они не забивают», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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