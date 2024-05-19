Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нахушев: «Краснодар» не оставил мысли о титуле — на зубах вырвал победу с «Сочи»

Нахушев: «Краснодар» не оставил мысли о титуле — на зубах вырвал победу с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о минувшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» на последних минутах обыграли «Сочи» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 5'     1:1 Гуарирапа – 43'     2:1 Гуарирапа – 73'     2:2 Сперцян – 85'     2:3 Кобнан – 90+1'    

«Матч «Сочи» и «Краснодара» — южное дерби, и оно всегда было тяжёлым. У «Сочи» был шанс всплыть, поэтому им тоже нужна была победа в борьбе за выживание. Теперь всё. А «Краснодар» на зубах вырвал победу и остался в чемпионской гонке. Посмотрим, как сегодня «Зенит» сыграет с «Ахматом». Если потеряют очки, то в последнем туре «Краснодар» и «Динамо» разыграют чемпионство между собой.

У команды Мусаева есть внутренний стержень и характер. Не оставили мысли о титуле, вчера отдали всех себя», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Нахушев: в борьбе за титул нужен опыт, но у «Краснодара» его нет, как и чемпионского духа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android