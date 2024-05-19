Нахушев: «Краснодар» не оставил мысли о титуле — на зубах вырвал победу с «Сочи»

Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о минувшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» на последних минутах обыграли «Сочи» (3:2).

«Матч «Сочи» и «Краснодара» — южное дерби, и оно всегда было тяжёлым. У «Сочи» был шанс всплыть, поэтому им тоже нужна была победа в борьбе за выживание. Теперь всё. А «Краснодар» на зубах вырвал победу и остался в чемпионской гонке. Посмотрим, как сегодня «Зенит» сыграет с «Ахматом». Если потеряют очки, то в последнем туре «Краснодар» и «Динамо» разыграют чемпионство между собой.

У команды Мусаева есть внутренний стержень и характер. Не оставили мысли о титуле, вчера отдали всех себя», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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