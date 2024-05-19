Игрок «Крыльев» Костанца: счёт на табло не отображает ход игры с «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о минувшем матче 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

«Кто посмотрит на табло в матче «Динамо» — «Крылья», подумает, что была лёгкая игра для «Динамо». Но такого не было. Мы совершили ошибки. Но счёт на табло не отображает ход игры», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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