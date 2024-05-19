Андрей Мостовой: сделаю по хет-трику в трёх матчах — скажу, что суперконцовку сезона выдал

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему своей игровой формы в нынешнем сезоне.

— Ты говорил, что недоволен собой в этом сезоне. Что нужно сделать, чтобы ты поменял своё мнение?

— Ну сейчас в трёх матчах по хет-трику сделаю, девять мячей забью — скажу, что суперконцовку выдал. Но для себя лично этот сезон всё равно не могу назвать хорошим. Именно в индивидуальном плане. Да и для команды тоже, наверное. Но если сейчас всё выиграем, то другое дело, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.