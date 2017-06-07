«Лацио» планирует приобрести Жемерсона, если расстанется с де Вреем

«Лацио» может подписать защитника «Монако» Жемерсона, если римский клуб расстанется со Стефаном де Вреем, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Контракт де Врея с римлянами истекает летом 2018 года, и у голландца уже есть ряд предложений от европейских клубов. В частности, в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Замену де Врею руководители «Лацио» видят в лице бразильца Жемерсона, который провёл успешный сезон в «Монако».
В сезоне-2016/17 де Врей отыграл 27 матчей в итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. На счету Жемерсона 34 матча и 2 гола во французской Лиге 1.