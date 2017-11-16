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В «Лужниках» увеличат количество указателей в полтора раза

Футбол

На стадионе «Лужники» в Москве появятся дополнительные указатели из-за проблем с выходом болельщиков.

11 ноября в «Лужниках» состоялся товарищеский матч Россия — Аргентина (0:1). Эта игра стала первой на этой арене после реконструкции, которая велась с 2013 года. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

«Сегодня я лично два часа работала на стадионе с целой комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза. Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить. Мы смотрели поведенческие моменты у людей, кто куда шёл и что было не видно. Всё это выявлено. И сейчас в усиленном режиме всё это будем менять, увеличивать и добавлять и ко второй тестовой игре", — рассказала радиостанции «Говорит Москва» директор АО «Мосинжпроект» по проектированию объектов гражданского строительства Галина Гордюшина.

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Источник: Говорит Москва Сообщить об ошибке
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