«Челси» — «Ливерпуль»: Салах удвоил преимущество красных

Сегодня, 2 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».



На 26-й минуте гол в ворота «Челси» забил форвард Мохамед Салах, результативный пас сделал Трент Александер-Арнольд. Ранее на 9-й минуте отличился нападающий красных Садио Мане.

Гол Салаха:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



«Челси» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (41) находится на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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