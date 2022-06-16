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Почётный президент РФС рассказал, за кого голосовал при выборе лучшего тренера сезона

Почётный президент РФС рассказал, за кого голосовал при выборе лучшего тренера сезона
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кому отдал голос при выборе лучшего тренера сезона.

«Если в РПЛ выбрали двух тренеров, затем при помощи дополнительных критериев определили Семака, то чего я буду с кем-то спорить… Меня спрашивали об этом три недели назад: я сказал, что есть два тренера, которых в одинаковой степени можно назвать лучшими. Но я всё же предпочтение отдал Семаку. Всё просто: его команда стала чемпионом России», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2021/2022. Примечательно, что Семак набрал в голосовании одинаковое количество очков с экс-наставником «Сочи» Владимиром Федотовым.

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