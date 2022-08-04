Перишич просил разрешения у Модрича перед трансфером в «Тоттенхэм»

Новобранец «Тоттенхэма» Иван Перишич признался, что связывался с хавбеком мадридского «Реала» Лукой Модричем, ранее выступавшим в составе «шпор», прежде чем завершить свой переезд в северный Лондон ранее этим летом.

«В первый раз, когда я разговаривал с менеджером, позже я также позвонил Луке. Я сказал ему, что есть вероятность, что я могу перейти в его бывший клуб, и он рассказал мне все положительные вещи об этом клубе. Раньше он играл на старом стадионе и тренировался в старом тренировочном лагере, но теперь здесь все новое, все намного лучше и современнее.

Я, как и он когда-то, буду носить футболку с 14-м игровым номером. Я спросил у него разрешения, и он сказал: «Хорошо, ты можешь взять это», и да, это было весело», — цитирует слова Перишича Sky Sports.

Предыдущей командой хорватского нападающего был миланский «Интер». За семь лет нахождения в стане «нерадзурри» форвард провёл за команду 252 матча во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 49 ассистов. Вместе с миланским клубом Перишич выиграл Суперкубок Италии, Кубок страны, а также стал обладателем скудетто.