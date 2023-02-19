Кейну торжественно вручили приз за звание лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн перед матчем 24-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0) получил награду как лучший бомбардир в истории клуба. Болельщики «шпор» также не остались в стороне и подготовили особенный перформанс для капитана команды, выложив на трибунах за воротами его имя.
Отличившись две недели назад в матче 22‑го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0), Кейн забил 267‑й гол за лондонский клуб во всех турнирах и побил рекорд Джимми Гривза. 29‑летний нападающий является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за основную команду с 2011 года.
В нынешнем сезоне Кейн сыграл 32 матча во всех соревнованиях, забил 19 мячей и сделал три результативные передачи. В завершившемся сегодня матче 23-го тура с «Вест Хэмом» (2:0) англичанин отметился голевой передачей на Сон Хын Мина.
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