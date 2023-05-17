«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов после того, как обыграл в ответном матче полуфинала мадридский «Реал».

Выход в финал Лиги чемпионов стал для «горожан» вторым в истории. Ранее «Манчестер Сити» участвовал в матче за трофей в 2021 году. Тогда сильнее оказался «Челси», победивший со счётом 1:0.

«Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:0. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух матчей «Милан» со счётом 3:0.