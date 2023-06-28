Экс-футболист «Локомотива» Альберто Сапатер перешёл в канадский «Атлетико»

Испанский полузащитник Альберто Сапатер, выступавший за «Локомотив», стал игроком канадского «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба.

38-летний футболист подписал контракт до конца 2023 года с возможностью продления на один сезон. Сапатер — воспитанник испанского «Реала Сарагоса». Профессиональную карьеру он начал в 2004 году и тогда же выиграл Суперкубок Испании.

Также Альберто выступал за итальянский «Дженоа», «Спортинг» и московский «Локомотив». В 2015 году испанец расторг контракт с железнодорожниками по обоюдному согласию. В июле 2016 года Сапатер подал иск в ФИФА в отношении «Локомотива». В июне 2017 года Палата по разрешению споров ФИФА обязала «Локомотив» выплатить игроку денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

В последние годы Сапатер играл за «Реал Сарагоса». По завершении сезона-2022/2023 он покинул клуб на правах свободного агента.