Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урарту» — о Глушакове: не знаю, покинет он клуб или нет

Президент «Урарту» — о Глушакове: не знаю, покинет он клуб или нет
Комментарии

Президент армянского футбольного клуба «Урарту» Джеван Челоянц заявил, что у него нет информации о возможном уходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова из команды по истечении срока контракта.

«У Глушакова контракт до конца месяца. Не знаю, покинет он клуб или нет», — приводит слова Челоянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее 37-летний Глушаков объявил, что покинет «Урарту» по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что российского хавбека вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Глушаков якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.

Материалы по теме
Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android