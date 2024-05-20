Президент «Урарту» — о Глушакове: не знаю, покинет он клуб или нет

Президент армянского футбольного клуба «Урарту» Джеван Челоянц заявил, что у него нет информации о возможном уходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова из команды по истечении срока контракта.

«У Глушакова контракт до конца месяца. Не знаю, покинет он клуб или нет», — приводит слова Челоянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее 37-летний Глушаков объявил, что покинет «Урарту» по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что российского хавбека вывели из состава «Урарту» по причине конфликта с одноклубником. Глушаков якобы имел «романтические отношения» с женой товарища по команде, из-за чего между игроками произошла ссора. Сам Денис эти слухи опроверг и заявил, что не играет из-за повреждения.