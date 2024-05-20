Константин Зырянов: дверь в тренерство я для себя не закрываю

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о желании тренировать и объяснил, почему согласился на работу в структуре «Зенита».

– Расскажите, почему вы в принципе согласились на работу в «Зените»? У кого-то из недоброжелателей прочитал: Зырянов просто не дождался предложений по тренерству, поэтому в «Зените».

– Почему сразу недоброжелателей? Сколько людей, столько и мнений. Я не какая-то большая купюра, чтобы всем нравиться. Кто-то относится ко мне с симпатией, кто-то, может, вообще ненавидит. Однако по этому поводу вспоминаю историю с автограф-сессии на стадионе, когда болельщики кричали «Добро пожаловать домой».

Вот что для меня важно. А не то, что пишут в интернете посторонние люди. Мы долго разговаривали с руководством клуба относительно моей должности и обсуждали, какую пользу я могу принести «Зениту». Остановились на таком формате. У меня были предложения. И не одно. Но решил остаться в Петербурге.

– Но тренировать вы хотите?

– Дверь в тренерство я для себя не закрываю. Для предложений открыт. Но сейчас у меня другая работа, и я сосредоточен на ней, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.