Константин Зырянов — о причинах ухода из «Черноморца»: не знаю, до сих пор не знаю

Бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался об уходе из новороссийского клуба.

– С клубом вы вышли в Первую лигу, но уже осенью вас уволили. Ранее вы рассказывали, что заранее понимали – это случится. Как работать, когда отставка просто неизбежна?

– Полагаю, я не один такой. Все тренеры ходят под дамокловым мечом. Ты должен быть готов к увольнению в любой момент. При этом не говорю, что в «Черноморце» какой-то деспотичный руководитель. Это не так. Но на увольнение объективно может повлиять даже одна игра. Так что удивляться нечему.

Я взрослый человек, поиграл, поездил, в футболе немного разбираюсь. И в околофутбольных делах тоже. Поэтому чувствовал, что стратегия в «Черноморце» меняется. И в моих услугах вскоре нуждаться перестанут.

– Но всё же: почему вас уволили?

– Не знаю. До сих пор не знаю. Да, там была череда поражений. Это как главный краеугольный камень. Пусть будет из-за этого. Других объяснений у меня нет, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.