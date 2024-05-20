«Может, некоторые люди не захотели посмотреть в глаза». Зырянов — об увольнении по СМС

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о том, что его уволили из новороссийского клуба через СМС-сообщение.

– Я так понимаю, вас уволили, по сути, через СМС. И даже главный акционер поблагодарил в сообщении. Не странно?

– Не знаю. Может, нормально. Может, нет. Может, некоторые люди не захотели смотреть в глаза. Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Шишкарёву. Пытался ему позвонить, он даже ответил, но сообщил, что на форуме и не может разговаривать. Хотя мой звонок был не для того, чтобы рыдать, уговаривать меня оставить, – нет, я не такой человек. Хотел поблагодарить его за шанс. Но в итоге сделал это в СМС.

– Но это же было его решение?

– Думаю, да, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.