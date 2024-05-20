Выяснилось, почему Мбаппе и Дембеле не было в заявке на последний тур Лиги 1

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Усман Дембеле пропустили последнюю игру чемпионата с «Метцем» (0:2), потому что проводили выходные на Каннском кинофестивале, сообщает интернет-издание Get French Football News.

Финал Кубка Франции с «Лионом» станет последним матчем, на котором Мбаппе можно будет увидеть в футболке «ПСЖ».

По итогам сезона первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко.

10 мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Подчёркивалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».