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Защитник «Арсенала» Салиба установил рекорд АПЛ по количеству проведённых минут в сезоне

Защитник «Арсенала» Салиба установил рекорд АПЛ по количеству проведённых минут в сезоне
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23-летний защитник «Арсенала» Вильям Салиба установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству проведённых минут в чемпионате. Футболист сыграл во всех матчах сезона без замен. Игрок провёл на поле 3420 минут.

Такой же результат удалось показать тоже игроку «канониров» Ли Диксону за два года до основания АПЛ в сезоне-1989/1990.

23-летний француз сыграл в 38 матчах английской Премьер-лиги, отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу. По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

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