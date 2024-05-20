Защитник «Арсенала» Салиба установил рекорд АПЛ по количеству проведённых минут в сезоне

23-летний защитник «Арсенала» Вильям Салиба установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству проведённых минут в чемпионате. Футболист сыграл во всех матчах сезона без замен. Игрок провёл на поле 3420 минут.

Такой же результат удалось показать тоже игроку «канониров» Ли Диксону за два года до основания АПЛ в сезоне-1989/1990.

23-летний француз сыграл в 38 матчах английской Премьер-лиги, отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу. По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.