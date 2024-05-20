Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским

Прокуратура Тульской области требует признать объединение болельщиков «Арсенала» экстремистским и запретить его на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

Прокуратура Тульской области направила исковое заявление с требованием о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Дата рассмотрения административного дела назначена на 5 июня 2024 года.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, которое даёт право провести стыковые игры за выход в РПЛ. 20 мая туляки сыграют с «Акроном» в матче 33-го тура Первой лиги.