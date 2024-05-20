Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским

Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским
Комментарии

Прокуратура Тульской области требует признать объединение болельщиков «Арсенала» экстремистским и запретить его на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

Прокуратура Тульской области направила исковое заявление с требованием о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Дата рассмотрения административного дела назначена на 5 июня 2024 года.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, которое даёт право провести стыковые игры за выход в РПЛ. 20 мая туляки сыграют с «Акроном» в матче 33-го тура Первой лиги.

Материалы по теме
Первая лига: результаты матчей 32-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android