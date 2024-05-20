Чемпионат Европы по футболу U17: расписание матчей 20 мая 2024 года

Сегодня, 20 мая, матчем Сербия U17 — Украина U17 стартует молодежный чемпионат Европы по футболу до 17 лет. Турнир будет проходить на Кипре.

В первый день чемпионата Европы U17 состоятся четыре встречи в группах А и В (время — московское).

Сербия U17 — Украина U17 (18:00)

Дания U17 — Уэльс U17 (18:00)

Кипр U17 — Чехия U17 (20:30)

Хорватия U17 — Австрия U17 (20:30)

Хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.