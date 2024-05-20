Игрок «Факела» Марков: «Сочи» мог бороться за пятёрку, если бы Морено был с первого круга

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о том, что изменилось в «Сочи» после прихода испанского тренера Роберта Морено.

«Если взять «Сочи», то с приходом Морено команда показывает совершенно другой футбол. Думаю, если бы Морено был в команде с первого круга, «Сочи» боролся бы за первую пятёрку», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда потеряла шансы сохранить прописку в лиге. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.