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«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Солдатенковым — источник

«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Солдатенковым — источник
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Московское «Динамо» рассматривает варианты для усиления линии обороны и проявляет интерес к капитану «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову. Об этом сообщает Metaratings.

Солдатенкову 27 лет, за «Крылья Советов» он выступает с 2020-го. Действующий контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Солдатенкова в € 4 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

«Крылья Советов» после 29 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

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