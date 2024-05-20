«Нет договорённости, что «Зенит» меня отпустит». Зырянов — о работе тренером

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов, ныне работающий в структуре сине-бело-голубых, ответил на вопрос о возможном уходе из клуба ради тренерской работы. По мнению Зырянова, он может обратиться к руководству «Зенита» с просьбой отпустить его.

– У вас неформальная договорённость с «Зенитом», что вас отпустят, если обратится какой-то клуб с задачами?

– Нет. Но это обсуждаемо. Не вижу никаких проблем. Я могу обратиться к руководству по любому вопросу, как и они ко мне.

– «Зенит» может в какой-то степени содействовать поиску работы для вас?

– Не знаю. Может – да, может – нет. Мы это не обсуждали, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.