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«Нет договорённости, что «Зенит» меня отпустит». Зырянов — о работе тренером

«Нет договорённости, что «Зенит» меня отпустит». Зырянов — о работе тренером
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов, ныне работающий в структуре сине-бело-голубых, ответил на вопрос о возможном уходе из клуба ради тренерской работы. По мнению Зырянова, он может обратиться к руководству «Зенита» с просьбой отпустить его.

– У вас неформальная договорённость с «Зенитом», что вас отпустят, если обратится какой-то клуб с задачами?
– Нет. Но это обсуждаемо. Не вижу никаких проблем. Я могу обратиться к руководству по любому вопросу, как и они ко мне.

– «Зенит» может в какой-то степени содействовать поиску работы для вас?
– Не знаю. Может – да, может – нет. Мы это не обсуждали, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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