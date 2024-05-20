КДК РФС рассмотрит бросок бутылки в игрока «Зенита» после матча в Грозном

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит факт броска бутылки в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева по окончании матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:1).

«После окончания игры с трибуны A «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игроку петербуржцев Дмитрию Васильеву», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоялся накануне, 19 мая. Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1. Этот результат в Грозном позволил «Зениту» вернуться на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.