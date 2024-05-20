Георгий Джикия: мой приоритет в будущем — играть в футбол

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чего ждёт в обозримом будущем.

– Каков ваш приоритет в будущем?

– Приоритет – играть в футбол.

– Но можно играть в разных командах. Жизнь непредсказуема, ситуация может сложиться так, что вам предстоит много ездить по стране – на поездах, автобусах. Я намекаю на «Ростов». Готовы?

– Я очень люблю ездить. Очень люблю поезда, автобусы, автомобили. Люблю дальние поездки. И это меня точно не смутит. Что касается будущего, то покажет время. Вы прекрасно знаете, что Вадим (Шпинёв, представитель защитника. — Прим. «Чемпионата») работает, всё будет хорошо, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.