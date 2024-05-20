Ширер — о нарушениях «Сити»: вы не имеете права отнять у игроков то, чего они достигли

Лучший бомбардир в истории АПЛ и футбольный эксперт Алан Ширер высказался о том, что обвинения в сторону «Манчестер Сити» не должны влиять на игроков команды.

«Нет, это точно не вина игроков. Их задача — выходить на футбольное поле и показывать результат. Да, клубу придется ответить на эти обвинения. Но игроки были великолепны, и вы не имеете права отнять у них то, чего они достигли», – сказал Ширер в эфире программы Match of the Day.

Напомним, в феврале 2024 года АПЛ обвинила «Ман Сити» в ста с лишним нарушениях финансовых правил лиги начиная с сезона-2009/2010. Проведённое расследование показало, что в каждом из сезонов с 2009/2010 по 2017/2018 «горожане» не предоставляли точную информацию о финансовом положении клуба.