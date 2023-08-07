Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ

Сегодня, 7 августа, состоится встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Австралии и Дании. Матч пройдёт на стадионе «Австралия» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Австралия: Арнолд, Карпентер, Хант, Кеннеди, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, ван Эгмонд, Фаулер, Фард.

Дания: Кристенсен, Севекке, Педерсен, Бойе, Вейе, Мёллер, Хольмгор, Вансгор, Томсен, Мадсен, Хардер.

Команда, которая выиграет, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция — Марокко.

Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.