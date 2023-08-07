Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ

Сегодня, 7 августа, состоится встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Австралии и Дании. Матч пройдёт на стадионе «Австралия» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
Австралия: Арнолд, Карпентер, Хант, Кеннеди, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, ван Эгмонд, Фаулер, Фард.
Дания: Кристенсен, Севекке, Педерсен, Бойе, Вейе, Мёллер, Хольмгор, Вансгор, Томсен, Мадсен, Хардер.
Команда, которая выиграет, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Франция — Марокко.
Женский чемпионат мира по футболу проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
- 7 августа 2023
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:19
-
12:11
-
12:03
-
12:03
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:12
-
11:11
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:50