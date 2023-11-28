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«Фулхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии, в матче было назначено три пенальти

«Фулхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии, в матче было назначено три пенальти
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Завершился матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Виллиан, реализовав два пенальти, и ещё один гол забил Алекс Айуоби. За «Вулверхэмптон» забивали Матеус Кунья и Хван Хи Чан, который также реализовал пенальти.

Таким образом, «Фулхэм» прервал серию из четырёх матчей без побед. «Вулверхэмптон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем туре «Фулхэм» встретится с «Ноттингемом» а «Вулверхэмптон» проведёт матч с «Арсеналом». Матчи пройдут 3 и 2 декабря соответственно.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
27 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Айуоби – 7'     1:1 Кунья – 22'     2:1 Виллиан – 59'     2:2 Чан – 75'     3:2 Виллиан – 90+4'    
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