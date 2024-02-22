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Гвардиола рассказал, как он видит развитие своей карьеры после ухода из «Манчестер Сити»

Гвардиола рассказал, как он видит развитие своей карьеры после ухода из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о том, каким образом он хотел бы продолжить свою карьеру после того, как перестанет тренировать «горожан».

«Я хотел бы тренировать национальную команду и готовить её к чемпионату мира или Европы. Мне бы этого хотелось.

Какая страна? Я не знаю, кому я нужен. Для того, чтобы работать с национальной командой, нужно, чтобы она хотела твоего приглашения точно так же, как и клуб», — приводит слова Гвардиолы ESPN Brasil.

Напомним, действующее трудовое соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Испанский специалист возглавляет английский клуб с 2016 года. За этот период «Манчестер Сити» пять раз становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок Англии и один раз завоёвывал титул Лиги чемпионов.

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