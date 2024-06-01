«Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию»

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Завершился финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговой счёт встречи – 2:0.

Таким образом, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Для «сливочных» это 15-я победа в элитном европейском турнире за свою историю.

Предыдущим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале сезона-2022/2023 миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.