Экстремальное похудение. Что теперь делать с кожей?

Блогер избавилась от 140 кг лишнего веса за два года и 7 кг обвисших тканей за девять часов.

Каждый человек, переживший «экстремальное» похудение, так или иначе сталкивался с проблемой «лишней кожи». После большой потери веса – неважно, насколько постепенно это происходило – кожа не всегда может вернуться в своё первоначальное состояние и становится причиной других неприятных моментов. Дело здесь не только в эстетике: сама «loose skin» может весить немало, вызывать болевые ощущения и усложнять процесс тренировок. В некоторых случаях худеющим удаётся избежать этого — если кожа достаточно эластична, постепенно она просто «стягивается». Однако когда речь идёт о действительно резком похудении, без хирургических вмешательств не обойтись. 28-летняя американка Лекси Рид на личном примере рассказывает, как она похудела с 220 кг и решила проблему обвисшей кожи.

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Двойная опасность: лишний вес и экстремальное похудение

В 2016 году Лекси Рид, которой на тот момент было 25 лет, весила почти 220 кг. Врачи говорили, что она не доживёт до 30, и сама Лекси почти поверила в это. В один момент девушка поняла: она больше не в силах засыпать с мыслью о том, что может и не проснуться. Лекси начала работать над собой.

На Новый год 2016 я поставила перед собой цель – похудеть. И это действительно изменило мою жизнь», – пишет она в своём «инстаграме».

В рационе девушки появились здоровые блюда — из яиц, курицы, рыбы и овощей. Однако там нашлось место и привычным гамбургерам. Все ингредиенты сменились на более полезные альтернативы — нежирное мясо, безглютеновый хлеб и кетчуп без сахара.

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В зале Лекси ежедневно проводит довольно много времени. Она совмещает кардио и силовые тренировки, постепенно увеличивая нагрузку под чутким контролем тренера. Занятия становятся ещё эффективнее, когда они проходят в группе и на свежем воздухе.

За следующие два года благодаря сбалансированному питанию и спорту Лекси удалось сбросить больше 140 кг. Всё это – естественным путём, без «чудодейственных» таблеток и операционного вмешательства. Как Рид объясняет в своём аккаунте, во многом ей помогло интернет-коммьюнити Dietdebt, в котором люди ставят цели по похудению и могут зарабатывать деньги за их достижение.

Когда я только начинала, я не знала, куда это приведёт. Но понимала, что если бы не изменилась, возможно, сегодня меня бы здесь уже не было.»

Худеет Лекси вместе со своим мужем Дэнни. Их историю любви можно назвать классической – по канонам романтических комедий для подростков. Познакомились они в старшей школе, влюбились, вместе ходили на выпускной, а спустя пару лет поженились. Только их «жили долго и счастливо» весило под полтонны. Супруги решили вместе меняться к лучшему и начали со своего образа жизни.

Наш пример ещё раз доказывает, что время не имеет значения, если ты хочешь и готов меняться. Вместе мы можем добиться чего угодно!»

Сейчас Лекси ведёт аккаунт с более 1,2 млн подписчиков. В сети она известна под ником @fatgirlfedup (англ. «толстушка сыта по горло»). На достигнутом девушка не останавливается – продолжает работать над собой и вдохновляет других.

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Как решить проблему «лишней кожи»?

Как и большинство людей, потерявших такой большой вес, Лекси столкнулась с проблемой обвисшей и некрасивой кожи. Как отмечает девушка, она страдала избыточным весом всю свою жизнь, её кожа находилась в таком растянутом состоянии годами и не могла «утянуться» по новой фигуре.

Наибольшие неудобства Лекси доставлял обвисший живот: он мешал тренировкам, стягивал кожу на спине, не позволял носить одежду по размеру.

К сожалению, врачи заверили, что избавиться от проблемы таких масштабов самостоятельно не получится. Тогда Лекси решилась на хирургическое вмешательство. Осенью 2018 года она пережила операцию по удалению обвисшей кожи в зоне торса и спины. В результате 9-часовой процедуры ей удалили 7 кг кожи.

Я всегда знала, что моя кожа обвиснет. Но никогда не думала, что из-за этого я не смогу тренироваться так, как мне хочется, у меня будет болеть шея и возникнут нарушения осанки. Я боялась операции, но ещё больше я боялась того, какой вред это может причинить моему здоровью.»

Лекси на достигнутом не останавливается. Девушка рассказала своим подписчикам, что вскоре планирует повторить операцию — на этот раз, чтобы избавиться от лишней кожи на руках, а позже собирается удалить обвисшие ткани и на бёдрах.

Потеря 140 кг не прошла для меня бесследно: обвисшая кожа по всему телу, массивные ноги и поникшая грудь. Несмотря на то, что я уже сделала операцию 360 (операция по удалению лишней кожи в зоне торса и спины – прим. ред.), мне всё ещё есть над чем работать… Я знаю, что великие дела требуют времени, и буду так счастлива, когда все мои операции закончатся!»

Однако в не таких запущенных случаях вы можете избавиться от обвисших тканей самостоятельно. Главное — комплексный подход, который должен включать в себя:

сбалансированное питание;

нормализацию водного баланса;

домашний косметический уход (скрабы, обёртывания, самомассаж, контрастный душ);

косметологические процедуры в салонах.