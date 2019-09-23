Елена Докич. Как теннисистка похудела на 40 кг и справилась с депрессией?

Елена Докич официально объявила о завершении карьеры пять лет назад, досрочно покинув большой спорт из-за травмы. За многие годы, проведённые на теннисном корте, девушка сумела достичь немалых вершин: статуса четвёртой ракетки мира в одиночном рейтинге и десятой в парном. На всех официальных страницах с её данными в графе «вес» можно увидеть цифру 60, которая при росте 175 см является отличным показателем. Но, к сожалению, после прекращения тренировок Елена не только не смогла сохранить спортивную форму, но и поправилась до 120 кг. Возможно, кто-то подумает: «Сама виновата, что запустила себя». Но в жизни австралийской теннисистки всё не так легко и однозначно. Рассказываем, почему в этой истории главную роль играют именно психологические проблемы, и как Докич смогла взять себя в руки, чтобы начать борьбу за восстановление.

Насилие со стороны родного отца

Не зря принято говорить, что многие психологические проблемы взрослых людей берут начало в детском возрасте. Отношения Елены с отцом и одновременно тренером по теннису Дамиром Докичем стали предметом для обсуждений после выхода автобиографии спортсменки под названием «Несломленная». В ответ на спортивные успехи, свидетелями которому был весь теннисный мир, вместо радости родителей Елена получала только поразительное количество насилия и жестокости.

После переезда семьи Докич из Югославии в Австралию, отец спортсменки стал налегать на алкоголь, чтобы справиться со стрессом. По словам Елены, его гнев, вызванный трудностями жизни беженца в стране с чужой культурой и незнакомым языком, с каждым днём становился всё сильнее. Дамир понимал, что его дочь, с самого начала карьеры перспективная теннисистка, является единственной, кто может спасти семью от проблем с финансами и положить начало лучшей жизни.



Тем не менее мужчина никогда не оставался доволен прогрессом дочери. Свои эмоции он выражал с помощью физического насилия. Отец мог избивать Елену кожаным ремнём по обнажённым участкам тела и ботинком с острым носом по лицу, усиливая удары за каждую вырвавшуюся эмоцию. Кроме того, ребёнка могли оставить без ночлега. Последнее случилось после того, как 17-летняя Докич попала в полуфинал Уимблдона и уступила там Линдсей Дэвенпорт. Это был огромный прорыв для юной теннисистки, но одновременно и повод для гнева со стороны отца. Причём ни мать, ни младший брат Елены не могли перечить главе семьи и спасти спортсменку от тирана.

Дамир Докич, в свою очередь, не стремится скрывать от общественности свои «нетрадиционные методы воспитания». В интервью сербской газете «Вечерние новости» он признался, что и сам не раз становился объектом насилия со стороны родителей и считает избиения абсолютно нормальной практикой, которая помогла ему стать «достойным человеком».

Глубокая депрессия

Однако Елена вряд ли готова благодарить Дамира за подобное отношение к себе. Результатом извращённого воспитания стала, в том числе, повышенная склонность к депрессии.

У меня была тяжёлая депрессия, и из-за неё я чуть не потеряла свою жизнь. Я была готова совершить суицид — мне повезло, что я выжила. Я собиралась спрыгнуть и сама не знаю, почему не сделала этого. Решение было принято за долю секунды,» — рассказала бывшая теннисистка.

Подобные психологические осложнения настигли Докич и после выхода «на пенсию». Спортсменка оказалась не готова столкнуться с обыкновенной жизнью без тренировок, где ответственность за все решения сваливалась не на наставников и менеджеров, а только на её плечи.



Главным компонентом рутинных дней Елены стала еда. Она попросту заедала свои переживания огромным количеством фастфуда.

Я ела нездоровую пищу каждый день. Это дошло до такой стадии, что я стала питаться прямо противоположно тому, как это должен делать спортсмен. Картошка фри и гамбургеры стали моей обычной едой, их я поглощала ежедневно. Я стала сладкоежкой и съедала все продукты на своём пути, если в их составе был сахар,» — поделилась Докич в интервью Daily Mail.

Возвращение к форме

Такой образ жизни в совокупности с железистой лихорадкой, болезнью щитовидной железы и исключением 7-часовых спортивных нагрузок быстро сказался на весе, отражении в зеркале и здоровье. Елена достигла критической отметки в 120 кг, что в два раза больше, чем её игровой вес — 60-66 кг.

В определённый момент Докич поняла, что её параметры перестали быть здоровыми. Она осознала, что помощь специалистов в столь запущенном случае ей просто необходима. Поэтому Елена стала амбассадором программы по похудению Jenny Craig, в рамках которой профессиональные диетологи составляют ей меню и регулируют размер порций.

Прогресс Елены Докич в похудении Фото: instagram.com/dokic_jelena/

Каждую неделю Елена встречается со специально подготовленными консультантами, которые поддерживают на каждом шаге её пути и не дают сорваться. Девушке остаётся лишь придерживаться рекомендаций и помнить, что за её похудением теперь следит множество людей.

Кроме того, Докич вернулась к постоянным занятиям в спортивном зале и нашла силы мотивировать себя. Елена придерживается разноплановой тренировочной стратегии, которая включает и силовые, и кардио тренировки. А чтобы находить силы для физических нагрузок, спортсменка советует найти собственную мотивацию, ведь универсального рецепта просто не существует. Одно она может сказать точно: не стоит долго раздумывать и сомневаться — иначе вы попросту не сможете найти вдохновение для тренировки.

Таким образом, при начале интенсивного восстановления формы в октябре 2018-го Елене удалось сбросить 40 килограммов уже к марту 2019-го. И, как гарантирует бывшая звезда тенниса, это далеко не конец. А нам остаётся лишь пожелать ей удачи и поверить в то, что возвращение к физическому и психологическому здоровью возможно даже в самых, казалось бы, запущенных случаях.