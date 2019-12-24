Тренировка для тех, кто хочет быстрых результатов. Бонус – прокачанные ягодицы.

Сильные руки и спина. Простые и эффективные упражнения с гантелями

Купить домой гантели, коврик для йоги и скакалку в придачу? Почему бы и нет. Дополнительная мотивация – именно этой идеей мы руководствуемся, приобретая оборудование для домашних тренировок. Но зачастую мы просто не знаем, с какой стороны подойти к инвентарю. Поэтому гантели так и остаются не распакованными, а коврик продолжает пылиться в углу комнаты.

За решение этой проблемы берутся фитнес-блогеры, которые на своём примере показывают, что все эти покупки вовсе не бесполезны. А в правильных руках они могут стать отличными помощниками в дополнительной физической нагрузке. Даже не придётся выходить из дома. С помощью фитнес-блогера Марии приготовили для вас идеальный сет для тренировок с гантелями.

Фото: istockphoto.com

Что произойдёт с вашим телом, если делать планку каждый день При добросовестном подходе к тренировкам результат не заставит себя ждать.

Подъем гантелей над головой сидя

Исходное положение: сидя, ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях перед собой.

Разворачиваем локти на уровне груди. Затем на на выдохе выпрямляем руки над головой и снова сгибаем в локтях до уровня груди. Сводим перед собой и начинаем круг заново.

3 подхода по 10-15 раз.

Сгибания рук стоя с гантелями

Исходное положение: стоя, руки с гантелями выпрямлены вдоль тела. Локти развёрнуты точно назад.

На выдохе сгибаем руки в локтях, на вдохе опускаем обратно. В этом упражнении спину важно держать прямой, лопатки должны быть сведены,

3 похода по 10-15 раз.

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Тренируемся дома. Эффективные упражнения от фитнес-тренера Они не отнимут много времени, зато помогут держать тело в тонусе, даже если вас настигла зимняя лень.

Махи гантелей под наклоном

Исходное положение: ноги слегка согнуты в коленях, корпус наклонён вперёд, руки внизу перед собой.

На выдохе разводим руки до ровной горизонтальной линии в плечах. На вдохе опускаем обратно. Важно не прогибаться в пояснице, чтобы не увеличивать нагрузку на эту зону. Упражнение выполняем плавно, без резких рывков.

3 подхода по 10-15 раз.

Становая тяга с гантелями

В этом упражнении к мышцам спины подключаются ноги и ягодицы.

Исходное положение: колени слегка согнуты. Гантели держим прямым хватом, ладони к ногам.

Делаем наклоны туловища вперед. Гантели направляются к стопам. В этом упражнении таз уходит назад за счет сгибания колен. Опускаем гантели до максимально низкой точки так, чтобы они скользили по ногам. Возвращаемся в исходное состояние, таз выдвигается чуть вперед. В этот момент вам следует максимально напрячь ягодицы и свести лопатки. Это – завершение выпрямления. Важно: подъемы делаем на выдохе, а опускаемся на вдохе.

3 подхода по 10-15 раз.

Эффективный комплекс упражнений для ног и ягодиц. Мышцы будут гореть Его с лёгкостью можно выполнить дома и при регулярных занятиях достичь желаемого результата.

Подробную видео-инструкцию к комплексу можно посмотреть ниже.