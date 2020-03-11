Как Бекхэм купил «Интер Майами» и что ждёт фанатов после его дебюта в MLS

Когда мир ещё не знал о способностях Криштиану Роналду и Лионеля Месси, на крупных стадионах вызывал овации Дэвид Бекхэм. Этот человек не только преобразил футбол техничной игрой, но и подарил ему стиль. Бекхэм стал первым футболистом, который внёс своё имя в ряды знаменитостей шоу-бизнеса. А недавно его собственный клуб «Интер Майами» дебютировал в MLS. Рассказываем, как англичанину удалось заявить о себе в американской футбольной лиге и что ждёт поклонников клуба в ближайшем будущем.

Чем занимался Бекхэм до покупки «Интер Майами»?

Помимо игры на поле, Дэвида всегда интересовал шоу-бизнес. По мнению большинства любителей футбола, именно брак с Викторией Адамс, вокалисткой поп-группы Spice Girls, проложил путь Бекхэма к ковровым дорожкам светских мероприятий.

У счастливого союза были и противники. Например, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Дэвид изменился после свадьбы с Викторией Адамс. Он получил статус знаменитости. Дэвид был единственным моим подопечным, который захотел славы за пределами поля. Мне не нравился его звёздный статус. Мне кажется, он больше думал о Голливуде.

После перехода в мадридский «Реал» в 2003 году имя экс-футболиста и вовсе стало брендом. Англичанин начал появляться в рекламных роликах, фотографироваться для обложек журналов и строить репутацию настоящей звёзды. В том же году Бекхэм подписал пожизненный контракт с adidas на сумму в $ 160,8 млн.

В 2007 Дэвид полетел в США, чтобы представлять «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда спортсмен вплотную занялся рекламой. На ней он каждый час мог зарабатывать по $ 2 тыс. Какие только марки не рекламировал Бекхэм: от Samsung и The Walt Disney Company до Pepsi и Burger King. К слову, в рамках сотрудничества с брендом H&M Дэвид запустил собственную линию одежды.

Многие могут подумать, что экс-футболист не видел вокруг себя ничего, кроме денег. Но это не так. Он до сих пор тратит большое количество средств на благотворительность. А выступая за французский «ПСЖ», англичанин вовсе отказался от выплаты гонораров.

Я не буду получать зарплату здесь. Мы решили, что деньги, положенные мне по контракту, пойдут на помощь местным детям.

Камера, мотор! Звёзды спорта в рекламе известных брендов Роналду учит японцев улыбаться, Овечкин играет шпиона, а Бекхэм пытается ужиться в одном доме с Кевином Хартом.

Поступки спортсменов, которые нас тронули Бекхэм провожает детей в школу, Джокович делится зонтом с болбоем, а одноклубники поддерживают Касильяса.

Знакомство спортсмена с MLS

Когда футболист завершает карьеру, то почти всегда пробует себя в профессии тренера. Однако Дэвид пошёл ещё дальше. Он стал владельцем американского клуба «Интер Майами».

Когда англичанин объявил о завершении карьеры в 2013 году, MLS провела переговоры с советниками Бекхэма о потенциальном приобретении им франшизы. Изначальный контракт спортсмена, подписанный с лигой в 2007 году, содержал опцион на покупку новой франшизы лиги по сниженной цене в $ 25 млн.

Грандиозные планы Miami Beckham United

В феврале 2014 года MLS объявила, что Бекхэм использовал опцион контракта. Деловыми партнёрами экс-футболиста стали боливийский миллиардер Марсело Клауре и британский продюсер Саймон Фуллер. Их инвестиционная группа получила название Miami Beckham United.

Права на видео принадлежат ФК «Интер Майами». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте клуба.

Компания уже строит амбициозные планы на будущее. Она собирается возвести ультрасовременный комплекс Miami Freedom Park. Предприниматели хотят создать там десятки натуральных полей академии, которые будут доступны для всех жителей и гостей штата. Кроме того, парк вместит отель, рестораны, кафе, торговый центр и новый стадион.

Приблизительная стоимость всего задуманного — около миллиарда долларов. И это без расчёта на саму команду «Интер Майами»: игроков, тренерского штаба и менеджеров. Кажется, клуб Бекхэма в розовых и чёрных тонах обречён стать самым модным в лиге.

Кстати, на дебютном матче «Интера» Бекхэм был в костюме, сшитом на заказ Purple Label. Это престижная линейка Ralph Lauren. Модельер пошил для Бекса чёрный костюм из итальянского габардина с эмблемой клуба. На галстуке тоже красуется буква М.

Памяти Питера Линдберга. Звёзды спорта в объективе легендарного фотографа Бекхэм на байке и Зидан в рекламе швейцарских часов.

По стопам Басты. Зачем звёзды покупают спортивные клубы? На самом деле, Элтон Джон, Робби Уильямс и Леброн Джеймс уже делали это раньше.

Заоблачные трансферы: кто может войти в состав клуба Бекхэма?

В поздравительном ролике в честь покупки клуба Бекхэма поддержали Лионель Месси, Неймар, Усэйн Болт, Серена Уильямс, Марк Энтони, Том Брэди, Дженнифер Лопес, Уилл Смит и Джей Зи. Несмотря на то что команда начнёт выступления только со следующего сезона, у «Интер Майами» уже более 250 тыс. подписчиков в «Инстаграме».

Ходит большое количество слухов о будущих трансферах. В шорт-листе находятся такие мощные игроки, как Антуан Гризманн, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Кстати, нападающий «Ювентуса» уже высказался о возможной карьере за океаном.

США — замечательная страна. Если я могу помочь сделать футбол в Штатах более прогрессивным, то готов быть полезным. Надеюсь в один прекрасный день начать играть в MLS.

Только представьте, какая история ждёт всех фанатов футбола, если в ближайшем будущем Месси и Роналду станут одноклубниками.

Как будет выглядеть новый стадион «Интер Майами»?

Сейчас команда Дэвида Бекхэма уже провела несколько матчей в чемпионате. Однако пока что все встречи проводятся на временном стадионе. К 2022 году руководство клуба планирует открыть собственную 25-тысячную арену. Вокруг неё планируют развить инфраструктуру, чтобы там можно было проводить время всей семьёй.

Права на видео принадлежат ФК «Интер Майами». Посмотреть видео можно на странице клуба в YouTube.

Дизайн стадиона представили в апреле прошлого года — это был эстетический восторг. Красиво, стильно, оригинально. Домашняя арена команды станет частью огромного комплекса, где найдётся место как коммерческим площадкам, так и футбольным полям с общественным парком.