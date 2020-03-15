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У кого из спортсменов нашли коронавирус? Гобер, Митчелл, Ругани, Хадсон-Одои

У кого из спортсменов нашли коронавирус?
Александра Нехотина
На карантине: у кого из спортсменов обнаружили коронавирус
Среди баскетболистов и футболистов выявили более десяти случаев заражения.
Lifestyle / Тренды 0

С каждым днём коронавирус наносит всё больший ущерб профессиональному спорту. Многие баскетбольные и футбольные клубы уже находятся на карантине, так как тесты на COVID-19 их игроков оказались положительными. Рассказываем, какие атлеты столкнулись с вирусом напрямую.

Руди Гобер

Национальная баскетбольная ассоциация США объявила об экстренной приостановке сезона-2019/2020 12 марта. В сообщении отмечается, что причиной стало обнаружение коронавируса у одного из игроков. Как выяснилось позже, инфицированным оказался французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.

До результатов анализа спортсмен всячески подчёркивал равнодушие к эпидемии. Он трогал вещи одноклубников, специально касался руками микрофонов на пресс-конференции и смеялся над паникой вокруг.

После того как Гобер узнал о положительных результатах теста, он опубликовал большой пост в своём «инстаграме» и извинился перед поклонниками. Руди публично раскаялся и признал собственные действия легкомысленными. А также пообещал, что сделает всё от него зависящее, чтобы предотвратить распространение вируса.

Донован Митчелл

Позднее коронавирус был обнаружен у одноклубника Гобера. Как сообщают СМИ, звезда «Юты» Донован Митчелл был недоволен поведением коллеги, который, вероятно, и заразил его.

Вчера баскетболист записал видеообращение для болельщиков, в котором поблагодарил всех за поддержку и ободрил поклонников, сообщив о своём хорошем самочувствии. Дни в изоляции не радуют Донована: он каждый день играет в видеоигры, скучая по общению и любимому делу.

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Кристиан Вуд

Сегодня американский спортивный репортёр Шэмс Чарания сообщил в своём «твиттере», что форвард клуба «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд получил положительный результат теста на COVID-19. Журналист добавил, что заболевание у баскетболиста протекает бессимптомно и он чувствует себя нормально. Получается, Вуд стал третьим игроком лиги, у которого обнаружили инфекцию.

Неделю назад «Детройт» играл против «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА. Во встрече принимал участие и Руди Гобер, который, как выяснилось, уже был болен. Возможно, Кристиан мог заразиться от противника.

Даниэле Ругани

11 марта «Ювентус» сообщил о положительном результате теста на коронавирус защитника Даниэле Ругани.

В социальных сетях футболист прокомментировал ситуацию и заверил болельщиков, что с ним всё в порядке. Он поблагодарил докторов и медсестёр в госпиталях, которые делают всё, что от них зависит. Также футболист призвал всех соблюдать меры предосторожности.

Для вируса нет разницы, кого заражать. Давайте сделаем это ради самих себя, наших близких и тех, кто с нами рядом. Спасибо.

Теперь все сотрудники клуба «Ювентус», включая игроков, тренеров, менеджеров и сопровождающих, помещены на двухнедельный карантин. Кроме этого, составляется список людей вне команды, которые входили в контакт с Ругани.

Каллум Хадсон-Одои

Английский клуб «Челси» ушёл на карантин после того, как у одного из игроков нашли коронавирус. Вскоре инфицированный полузащитник Каллум Хадсон-Одои сообщил, что уже вылечился и соблюдает все меры предосторожности.

На официальном сайте «Челси» прокомментировали состояние игрока.

У Каллума были симптомы, похожие на лёгкую простуду… Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее.

После этой новости в карантин были помещены все члены клуба и те, кто контактировал со спортсменом вне поля.

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Микель Артета

У главного тренера «Арсенала» тоже нашли коронавирус. Весь основной состав команды и персонал клуба сейчас находятся в домашней изоляции. А тренировочный центр лондонского клуба закрыт.

Микель не стал скрывать, что болезнь расстроила его. Но он планирует поскорее вернуться к работе после выздоровления.

Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать.

Эсекьель Гарай

Сегодня защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай написал в аккаунте в «Инстаграме», что у него обнаружили COVID-19.

Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции.

Жена футболиста Тамара Горро опубликовала в социальной сети видео, в котором публично отказалась проверяться на коронавирус. По словам женщины, она уже давно могла заразиться, поэтому пусть тест проходят люди, которые реально в нём нуждаются.

Ещё пять случаев в «Валенсии»

Позже на официальном сайте «Валенсии» написали, что всего зафиксировано пять случаев заражения среди членов клуба. Все инфицированные находятся дома, хорошо себя чувствуют и соблюдают меры безопасности. Имена заболевших организация не называет, но сообщает, что больны игроки команды и тренеры. У россиянина Дениса Черышева вирус не обнаружили.

Коронавирус уже причинил ущерб мировому спорту. Во многих странах отменяют и переносят чемпионаты, команды уходят на карантин, а игры проводятся без зрителей. Остаётся надеяться, что в скором времени всё наладится: спортсмены выздоровеют, и фанаты снова смогут приходить на матчи любимых клубов.

Будьте здоровы!

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