На карантине: у кого из спортсменов обнаружили коронавирус

С каждым днём коронавирус наносит всё больший ущерб профессиональному спорту. Многие баскетбольные и футбольные клубы уже находятся на карантине, так как тесты на COVID-19 их игроков оказались положительными. Рассказываем, какие атлеты столкнулись с вирусом напрямую.
Руди Гобер
Национальная баскетбольная ассоциация США объявила об экстренной приостановке сезона-2019/2020 12 марта. В сообщении отмечается, что причиной стало обнаружение коронавируса у одного из игроков. Как выяснилось позже, инфицированным оказался французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.
До результатов анализа спортсмен всячески подчёркивал равнодушие к эпидемии. Он трогал вещи одноклубников, специально касался руками микрофонов на пресс-конференции и смеялся над паникой вокруг.
После того как Гобер узнал о положительных результатах теста, он опубликовал большой пост в своём «инстаграме» и извинился перед поклонниками. Руди публично раскаялся и признал собственные действия легкомысленными. А также пообещал, что сделает всё от него зависящее, чтобы предотвратить распространение вируса.
Донован Митчелл
Позднее коронавирус был обнаружен у одноклубника Гобера. Как сообщают СМИ, звезда «Юты» Донован Митчелл был недоволен поведением коллеги, который, вероятно, и заразил его.
Вчера баскетболист записал видеообращение для болельщиков, в котором поблагодарил всех за поддержку и ободрил поклонников, сообщив о своём хорошем самочувствии. Дни в изоляции не радуют Донована: он каждый день играет в видеоигры, скучая по общению и любимому делу.
Кристиан Вуд
Сегодня американский спортивный репортёр Шэмс Чарания сообщил в своём «твиттере», что форвард клуба «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд получил положительный результат теста на COVID-19. Журналист добавил, что заболевание у баскетболиста протекает бессимптомно и он чувствует себя нормально. Получается, Вуд стал третьим игроком лиги, у которого обнаружили инфекцию.
Неделю назад «Детройт» играл против «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА. Во встрече принимал участие и Руди Гобер, который, как выяснилось, уже был болен. Возможно, Кристиан мог заразиться от противника.
Даниэле Ругани
11 марта «Ювентус» сообщил о положительном результате теста на коронавирус защитника Даниэле Ругани.
В социальных сетях футболист прокомментировал ситуацию и заверил болельщиков, что с ним всё в порядке. Он поблагодарил докторов и медсестёр в госпиталях, которые делают всё, что от них зависит. Также футболист призвал всех соблюдать меры предосторожности.
Для вируса нет разницы, кого заражать. Давайте сделаем это ради самих себя, наших близких и тех, кто с нами рядом. Спасибо.
Теперь все сотрудники клуба «Ювентус», включая игроков, тренеров, менеджеров и сопровождающих, помещены на двухнедельный карантин. Кроме этого, составляется список людей вне команды, которые входили в контакт с Ругани.
Каллум Хадсон-Одои
Английский клуб «Челси» ушёл на карантин после того, как у одного из игроков нашли коронавирус. Вскоре инфицированный полузащитник Каллум Хадсон-Одои сообщил, что уже вылечился и соблюдает все меры предосторожности.
На официальном сайте «Челси» прокомментировали состояние игрока.
У Каллума были симптомы, похожие на лёгкую простуду… Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее.
После этой новости в карантин были помещены все члены клуба и те, кто контактировал со спортсменом вне поля.
Микель Артета
У главного тренера «Арсенала» тоже нашли коронавирус. Весь основной состав команды и персонал клуба сейчас находятся в домашней изоляции. А тренировочный центр лондонского клуба закрыт.
Микель не стал скрывать, что болезнь расстроила его. Но он планирует поскорее вернуться к работе после выздоровления.
Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать.
Эсекьель Гарай
Сегодня защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай написал в аккаунте в «Инстаграме», что у него обнаружили COVID-19.
Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции.
Жена футболиста Тамара Горро опубликовала в социальной сети видео, в котором публично отказалась проверяться на коронавирус. По словам женщины, она уже давно могла заразиться, поэтому пусть тест проходят люди, которые реально в нём нуждаются.
Ещё пять случаев в «Валенсии»
Позже на официальном сайте «Валенсии» написали, что всего зафиксировано пять случаев заражения среди членов клуба. Все инфицированные находятся дома, хорошо себя чувствуют и соблюдают меры безопасности. Имена заболевших организация не называет, но сообщает, что больны игроки команды и тренеры. У россиянина Дениса Черышева вирус не обнаружили.
Коронавирус уже причинил ущерб мировому спорту. Во многих странах отменяют и переносят чемпионаты, команды уходят на карантин, а игры проводятся без зрителей. Остаётся надеяться, что в скором времени всё наладится: спортсмены выздоровеют, и фанаты снова смогут приходить на матчи любимых клубов.
Будьте здоровы!